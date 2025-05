Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Der Zusammenstoß mit einem Lkw am Dienstag, 20. Mai, gegen 16 Uhr, auf der Alleestraße endete für einen 38-jährigen Radfahrer aus Hamm mit schweren Verletzungen in einem Hammer Krankenhaus.

Ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund befuhr die Alleestraße Straße in Richtung Westen und beabsichtigte nach rechts in den Schwarzen Weg abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt den Schwarzen Weg in Richtung kleine Allee Straße überqueren wollte.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen am Bein zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro.(ae)

