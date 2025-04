Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Festnahmen nach umfassenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandesdiebstahls: Drei Männer in Haft

Offenbach / Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und das Fachkommissariat 21 der Offenbacher Kriminalpolizei führen Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die fünf Tatverdächtigen wurden kürzlich auf frischer Tat festgenommen.

Die Ermittlungen richten sich gegen einen 32-Jährigen, der als Kopf der mutmaßlichen Bande fungiert haben soll sowie gegen drei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 35 Jahren. Auf Anweisung des 32-Jährigen soll die Gruppe in der Nacht von Samstag, 12. April, auf Sonntag, 13. April, mit zwei Autos zu einer Lagerhalle in der Mühlheimer Straße gefahren sein, wo sich zwei der Tatverdächtigen Zugang zu einer Halle verschafft und dort mehrere Lagerboxen aufgebrochen haben sollen. Kurz darauf wurden alle fünf Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen. Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim unterstützten die hiesigen Ermittler, da zumindest einer der Beschuldigten in Verdacht steht, auch bei einer Tat im dortigen Gebiet beteiligt gewesen zu sein.

Im Zuge der Durchsuchung eines der Fahrzeuge, eines BMW, fanden die Beamten eine Schusswaffe mit dazugehöriger Munition. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt und der BMW zwecks Vermögensabschöpfung sichergestellt. Bei dem anderen Wagen, einem Opel Astra, wurde festgestellt, dass an ihm Kennzeichen angebracht waren, die kurz vor der Tatausführung gestohlen wurden. Weitere Ermittlungen betreffend diese Feststellungen wurden eingeleitet.

Im Zuge der Vollstreckung von gerichtlich angeordneten Durchsuchungsbeschlüssen konnten in den Wohnungen von drei der Beschuldigten zudem weitere Beweismittel und mutmaßliches Diebesgut, unter anderem Waffen und Kameras, aufgefunden und beschlagnahmt werden. Eine Zuordnung steht noch aus und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Da gegenüber dem 32-Jährigen bereits mehrere offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Gegen die drei anderen Männer ordnete ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an. Zwei von ihnen befinden sich nunmehr ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt; gegen den dritten Mann wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die beschuldigte Frau wurde nach durchgeführten Sofortmaßnahmen wieder entlassen.

Im Zusammenhang erfolgten an den darauffolgenden Tagen weitere Wohnungsdurchsuchungen in Offenbach und in Hanau. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte an Medienschaffende erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

