Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hausfassade besprüht: Zeugen gesucht; Wer hat die Vibrationsplatte geklaut?; Schwarzer Nissan angedotzt: Zeugen gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hausfassade besprüht: Zeugen gesucht - Hanau

(cb) Die Polizei-Ermittler in Hanau suchen Zeugen, welche Hinweise zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einer Hausfassade in der Brüder-Grimm-Straße (einstellige Hausnummern) geben können. Dort hatten Schmierfinken zwischen Sonntag und Donnerstag, 10 Uhr, einen Schriftzug aufgesprüht und dadurch einen Sachschaden von etwa 200 Euro verursacht. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Rufnummer 06181 100-123.

2.Hauseigentümer überrascht Einbrecherduo - Maintal / Dörnigheim

(cb) Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Donnerstagabend, gegen 21.25 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Wingertstraße (70er-Hausnummern) aufzuhebeln, als der anwesende Hauseigentümer die beiden Ganoven überraschte. Daraufhin flüchteten die beiden dunkel gekleideten Einbrecher zu Fuß in Richtung Frankfurt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Wer hat die Vibrationsplatte geklaut? - Rodenbach

(cb) Von einem Baustellengelände im Polarsternweg (einstellige Hausnummern) haben bislang Unbekannte zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr, mehrere Baumaschinen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen buddelten die Ganoven ein Loch, um an die Vibrationsplatte, Verdichtungsramme und andere Maschinen zu kommen. Mit den Maschinen im Wert von mehreren tausend Euro flüchteten sie anschließend. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

4. Werkzeuge aus Neubau geklaut - Rodenbach

(cb) Aus einem noch nicht bezogenen Neubau in der Merkurstraße (einstellige Hausnummern) nahmen Langfinger Werkzeuge, Maschinen und Teile einer Photovoltaikanlage im Wert von mehreren tausend Euro mit. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 19.20 Uhr. Wie die Täter in das Objekt gelangten, ist nun Teil der beim Fachkommissariat geführten Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06181 100-123 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

5. Beifahrertüren eines Peugeot zerkratzt: Hinweise erbeten - Gelnhausen

(cb) Die beiden Beifahrertüren eines Peugeot mit SLÜ-Kennzeichen, der auf einem Parkplatz am Uferweg (einstellige Hausnummern) parkte, zerkratzte ein bislang Unbekannter am Donnerstag, zwischen 7.35 Uhr und 15 Uhr. Durch die beiden etwa 20 Zentimeter langen Kratzer verursachte der Täter einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06051 827-0 um Zeugenhinweise.

6. Schwarzer Nissan angedotzt: Zeugen gesucht - Schlüchtern

(cb) Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Unfallverursacher an, als dieser einen Nissan Qashqai, der in der Wassergasse (10er-Hausnummern) stand, andotzte. Der Fahrzeugeigentümer stellte seinen schwarzen Wagen am Samstag, gegen 18 Uhr, ab. Bei seiner Rückkehr am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, musste er dann Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Die Polizei in Schlüchtern ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen der Tat. Diese melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

