Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher rannten mit Autoreifen davon; Aufgebockt auf Holz: Räder bei zwei Fahrzeuge entwendet

Zeugen gesucht!; Vermutlich führte Ölspur auf Bundesstraße zu Verkehrschaos

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher rannten mit Autoreifen davon - Offenbach

(fg) Drei Unbekannte betraten am frühen Freitagmorgen, gegen 2 Uhr, in der Friedhofstraße im Bereich der 40er-Hausnummern eine Tiefgarage eines dortigen Mehrfamilienhauses und brachen anschließend vier Kellerabteile auf. Im Anschluss flüchtete einer der Täter über den angrenzenden Friedhof, während sich die beiden anderen Unbekannten in Richtung Mühlheimer Straße / Untere Grenzstraße entfernten. Zwei der Täter trugen nach Angaben eines Zeugen dabei jeweils einen kompletten Autorreifen inklusive Felge bei sich. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu den drei dunkel gekleideten Einbrechern bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

2. Aufgebockt auf Holz: Räder bei zwei Fahrzeuge entwendet / Zeugen gesucht! - Obertshausen / Mühlheim

(fg/cb) Erst am frühen Mittwochmorgen stahlen Reifendiebe in Offenbach an einem BMW den kompletten Radsatz, indem sie den X6 auf Holzstücke aufbockten (wir berichteten). Nun waren Unbekannte auch in Obertshausen und Mühlheim zugange, um auf ähnliche Weise vorzugehen. In der Nacht zum Freitag waren die Diebe in der Freiherr-vom-Stein-Straße (10er-Hausnummern) in Obertshausen am Werk und entwendeten dort die Reifen eines blauen Audi Q7. Um an die Beute zu gelangen, wurde der Wagen offenbar mit einem Wagenheber angehoben. Anschließend nutzte man offensichtlich Teile eines Baumstamms, um den Wagen abzustützen. Im weiteren Verlauf wurden die vier Reifen samt Felgen abmontiert und mitgenommen; die Bolzen blieben zurück. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagmorgen, 6.30 Uhr. Auch in Mühlheim schaute der Fahrzeugbesitzer eines schwarzen BMW X5 wohl nicht schlecht, als er seinen Wagen am Donnerstagmorgen aufgebockt und ohne Reifen am Fahrbahnrand am Südring (einstellige Hausnummern) vorfand. Nach derzeitigen Erkenntnissen überwanden die Reifendiebe die Felgenschlösser und nahmen die aufmontierten Kompletträder mit, nachdem sie das Auto auf Holzklötzen aufgebockt hatten. Die Tat, bei der ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstand, ereignete sich zwischen Mittwoch 7.30 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr. Das zuständige Fachkommissariat hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) um Zeugenhinweise. Zudem wird ein möglicher Zusammenhang zwischen den drei Fällen geprüft.

3. Zeugensuche: 30-Jähriger mit Pfefferspray besprüht - Dietzenbach

(fg) Am Freitagmorgen, gegen 1.50 Uhr, bat ein 30-Jähriger in einer Bar um Hilfe, nachdem er zuvor von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegangen worden war. Nach eigenen Angaben habe er sich im Bereich der Neckarstraße / Rheinstraße befunden, als der Unbekannte ihn unvermittelt angegriffen habe. Weshalb es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei, die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, ebenfalls nicht vor. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

4. Vermutlich führte Ölspur auf Bundesstraße zu Verkehrschaos - B 486 / Langen

(cb) Vermutlich verlor der Fahrer eines blauen Skoda am Freitagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der Bundesstraße 486 in Fahrtrichtung Mörfelden-Waldorf aufgrund einer Ölspur die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrspur uns krachte dort mit einem entgegenkommenden Ford Transit zusammen. In der Folge fuhr ein Mercedes-Fahrer einem vor ihm fahrenden schwarzen BMW X3 auf - auch sie waren in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs. Alle unfallbeteiligten Personen blieben, nach derzeitigen Erkenntnissen, unverletzt. Durch die beiden Unfälle und das dadurch entstandene Trümmerfeld musste die B 486 für mehrere Stunden gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die vier Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Die Beseitigung der Ölspur durch ein Spezialfahrzeug dauerte bis zum späten Vormittag an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

5. Wer zerkratzte geparkten 5er BMW? - Egelsbach

(fg) Einen Schaden von rund 2.500 Euro richteten Unbekannte an einem in der August-Bebel-Straße im Bereich der 30er-Hausnummern geparkten 5er BMW an, weshalb die Polizei nun wegen Sachbeschädigung ermittelt und nach Zeugen sucht. Zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Freitagmorgen, 7.30 Uhr, wurde die Fahrerseite des schwarzen Autos mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Hinweise zu den Tätern bitte an die Wache der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06013 9030-0.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell