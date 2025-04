Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vollsperrung der Bundesstraße 45: vier Fahrzeuge beteiligt und zwei Leichtverletzte

Rödermark / Ober-Roden (ots)

(fg) Derzeit ist die Bundesstraße 45 in Richtung Dieburg kurz vor der Abfahrt Urberach nach einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen voll gesperrt. Sowohl die Feuerwehr als auch die Autobahnmeisterei sind ebenfalls im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein Fahrschulauto gegen 8.40 Uhr auf dem Seitenstreifen kurz nach dem Beschleunigungsstreifen Rollwald an, offenbar um einen Fahrerwechsel durchzuführen. Ein Lastkraftwagen und ein Sprinter befuhren zur selben Zeit den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Rollwald. Aufgrund des Verkehrsaufkommens konnten der Lastkraftwagen und der Sprinter wohl nicht rechtzeitig auf die Hauptfahrbahn wechseln. Beim anschließenden Spurwechsel, nach bisherigen Erkenntnissen um ein Auffahren auf das stehende Auto zu verhindern, wich ein weiterer Lastkraftwagen aus. Es kam zur Kollision. Das Fahrschulauto wurde hierbei ebenfalls gestreift. Zwei Beteiligte kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser. Die Höhe des Sachschadens kann bis dato nicht abgeschätzt werden.

Die Beamten der Polizeiautobahnstation Langenselbold suchen nach Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 25.04.2025, Pressestelle, Felix Geis

