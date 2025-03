Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Wohngebäudes (Pressemeldung Nr. 2)

Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es im Laufe des Abends gegen 18:45 Uhr zu einem Brand in einem Wohngebäude in der Schwetzinger Straße in Wiesloch. Der Brand ereignete sich im 1. Obergeschoss des Wohnhauses. Eine 73-jährige Bewohnerin konnte von der Feuerwehr aus der brennenden Wohnung gerettet werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die Schwetzinger Straße war für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Das entschlossene Vorgehen der eingesetzten freiwilligen Feuerwehren konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das gesamte Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen und kann derzeit noch nicht näher benannt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell