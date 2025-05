Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Velomobil und Fußgängerin - Unfallbeteiligter oder Zeugin gesucht

Herford (ots)

(jd) Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Eine 61-jährige Herforderin überquerte am vergangenen Freitag (16.5.), gegen 13.00 Uhr die Wittekindstraße. Zeitgleich fuhr der bisher unbekannte Unfallbeteiligte mit seinem gelben Velomobil auf der Wittekindstraße in Richtung Bahnhofstraße. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden. In Folge dessen erkundigte sich der Unbekannte nach der Fußgängerin, die zunächst angab, unverletzt zu sein. Daher tauschten die beiden Unfallbeteiligten keine Personalien aus. Im Nachgang stellte die 61-Jährige jedoch Verletzungen fest und begab sich in medizinische Behandlung. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet zur Ermittlung des Unfallhergangs den am Unfall Beteiligten oder Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell