Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Rollerfahrer leicht verletzt

Bünde (ots)

(jd) Ein 16-jähriger Bünder fuhr am Freitag (23.5.), gegen 13.25 Uhr mit seinem Roller auf der Dünner Straße in Richtung Randringhausen. Unmittelbar vor ihm befand sich ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das von einem 20-Jährigen aus Rödinghausen gefahren wurde. Der 20-Jährige beabsichtigte im Verlauf der Fahrt, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Zeitgleich setzte der Rollerfahrer jedoch zum Überholen an, sodass der Roller gegen den abbiegenden Traktor prallte. Durch die Wucht des Zusammenstoßes stürzte der 16-Jährige auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

