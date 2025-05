Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Türen halten Einbruchversuch Stand

Hiddenhausen (ots)

(jd) Die Eigentümer eines Einfamilienhauses an der Gärtnerstraße kehrten am Freitag (22.5.) nach kurzer Abwesenheit zu ihrem Haus zurück. Als der Eigentümer sein Haus betreten wollte, bemerkte er, dass sich die Haustür schwer öffnen ließ und sich starke Beschädigungen an der Tür befanden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an insgesamt drei Türen Einbruchspuren fest: Der oder die unbekannten Täter gingen die Haustür, eine Terrassentür sowie eine Tür an der Garage gewaltsam an, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Alle drei Türen hielten dem jeweiligen Einbruchsversuch jedoch stand. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die am Freitag zwischen 7.00 und 12.45 Uhr im Bereich der Gärtnerstraße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

