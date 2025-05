Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder dringt in Pkw ein - Tatverdächtiger im Innenstadtbereich gestellt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (24.5.) kehrte ein 22-jähriger Herforder gegen 2.42 Uhr zu seinem Auto zurück, das er zuvor an der Straße In der Ottelau geparkt hatte. Er sah, dass eine bisher unbekannte Person offenbar in den Skoda eingedrungen war, auf dem Beifahrersitz saß und das Auto nach Diebesgut durchsuchte. Als der Herforder auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in Richtung Tilsiter Straße. Der 22-Jährige verständigte die Polizei. Kurze Zeit später trafen die Beamten im Rahmen einer eingeleiteten Nahbereichsfahndung an der Straße Auf der Freiheit auf einen Mann, auf den die Personenbeschreibung des unbekannten Tatverdächtigen zutraf. Bei ihm handelt es sich um einen 44-jährigen Herforder. Die Kriminalpolizei Herford hat die weiteren Ermittlungen wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell