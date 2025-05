Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrskontrolle - Pkw mit falschen Kennzeichen festgestellt

Herford (ots)

(hd) Am Freitag (23.05.2025) führten Polizeibeamte in den frühen Morgenstunden (03:00 Uhr) in Herford auf der Hermannstraße in Herford eine Verkehrskontrolle durch. Ein Pkw der Marke Citroen wurde angehalten und überprüft. Es wurde festgestellt, dass das Fahrzeug mit Kennzeichen ausgestattet war, die eigentlich für einen Mercedes ausgegeben worden waren. Bei genauerer Betrachtung stellte sich zudem heraus, dass die Kennzeichen gefälschte Siegel aufwiesen. Die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt und der weitere Betrieb des Fahrzeugs untersagt. Den 23-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

