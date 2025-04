Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Auftaktveranstaltung des 150. Jubiläums der Berufsfeuerwehr Nürnberg bei bestem Wetter - Erste offene Bayerische Meisterschaften in der Unfallrettung in Nürnberg

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Nürnberg (ots)

Am Samstag, dem 12.04.2025, fanden im Feuerwehrtrainingszentrum (FTZ) in Nürnberg bei strahlendem Sonnenschein die ersten offenen Bayerischen Meisterschaften in der Unfallrettung statt. Im und um das Trainingszentrum der Feuerwehr Nürnberg verwandelte sich alles in eine große Wettkampfarena. Sieben Technical Rescue Teams (TRT) aus verschiedenen Regionen Deutschlands und aus Österreich traten gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten in der Unfallrettung unter Beweis zu stellen.

Die Veranstaltung bot neben den spannenden Wettkämpfen auch eine Ausstellung der Sponsoren. Hier konnten sich die Besucher über die neuesten Technologien und Ausrüstungen im Bereich der Unfallrettung informieren. Der ADAC war mit einem Aufprallsimulator vor Ort, in dem man am eigenen Körper erleben konnte, wie sich ein Auffahrunfall mit einer Geschwindigkeit von 12 km/h anfühlt.

Für das leibliche Wohl sorgte das Catering der Firma ESSBRAND aus Nürnberg, das die Gäste mit einer Vielzahl von Speisen und Getränken verwöhnte.

Neben dem amtierenden deutschen Meister aus Neuburg an der Donau nahm auch ein Team aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis, das Team LUKAS Rescue League des gleichnamigen Rettungsgeräteherstellers, das TRT der Feuerwehr Schlüsselfeld, das TRT aus dem Landkreis Schaumburg, das österreichische TRT Tirol und unsere Locals vom TRT Nürnberg teil.

Alle Teams zeigten ihre Fähigkeiten in zwei Durchgängen, sogenannten Pits, einem Standard-Szenario bei dem es galt innerhalb von 20 Minuten ein Unfallopfer aus einem völlig unbekannten Unfallszenario mit mehreren Fahrzeugen zu befreien und dem Rapid-Szenario bei dem innerhalb von nur zehn Minuten das Unfallopfer möglichst schnell zu retten ist. Die Teams bekamen ihre jeweiligen Lagen dabei im Losverfahren zugewiesen und mussten sich dann nach einer Quarantänephase, in der die Wettkampflage aufgebaut wurde, innerhalb kürzester Zeit auf die unbekannte Situation einstellen, eine Lösungsstrategie entwickeln und diese umsetzen.

Dabei wurden sie aufmerksam von drei unabhängigen Schiedsrichtern der Vereinigung zur Förderung des deutschen Unfallrettungswesens e.V. (VFDU) beobachtet. Die Schiedsrichter bewerteten die Leistung und besprachen sie im Anschluss im kleinen Kreis mit den Teams. Es galt dabei nicht nur technisch-taktisch und medizinisch auf höchstem Niveau zu arbeiten, sondern für alle Beteiligten - Patienten und Helfer - auch möglichst sicher vorzugehen.

An der Spitze lieferten sich die Teams aus Neuburg, Nürnberg und Inzing ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende des Tages konnte diesmal das österreichische TRT aus Inzing in Tirol das Rennen für sich entscheiden und den Titel vor dem TRT Neuburg und dem TRT Nürnberg nach Österreich entführen.

Mit einer Abendveranstaltung für die Teams, Schiedsrichter und Helfer klang dann eine rundum gelungene Veranstaltung in gemütlicher Runde aus.

Ein herzlicher Dank gilt allen Sponsoren und den vielen helfenden Händen vom THW Nürnberg, unseren Freiwilligen Feuerwehren aus Eibach, der Werderau, aus Kornburg, aus Moorenbrunn, von unserer Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und dem Aufbauteam der FF Neuburg ohne die diese Veranstaltung nicht realisierbar gewesen wäre.

Weitere Informationen zu den diesjährigen Jubiläumsveranstaltungen finden Sie auf der Website der Feuerwehr Nürnberg.

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell