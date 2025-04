Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brand in St. Johannis

Nürnberg (ots)

Am 09.04.2025 gegen 10:15 Uhr wurde die Feuerwehr Nürnberg zu einem Brand in die Frauenholzstraße im Stadtteil Johannis gerufen. Bereits auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Allerdings war ein anderer zeitgleicher Brand die Ursache der starken Rauchausbreitung.

Schnell wurde durch die anfahrenden Feuerwehrkräfte festgestellt, dass diese massive Rauchentwicklung in der Johannisstraße ihren Ursprung hat. Die ursprünglich gemeldete Einsatzstelle, welche sich in unmittelbarer Nähe dazu befand, stellte sich als Mülltonnenbrand heraus und wurde mit einigen Feuerwehrkräften zügig abgearbeitet. So wurden die weiteren anfahrenden Einheiten ohne Verzögerung kurzfristig umdisponiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 in der Johannisstraße war bereits eine starke Flammenbildung und Rauchentwicklung in einem Hinterhof feststellbar. Bei dem Brand handelte es sich um vor dem Haus gelagerten Sperrmüll, der in voller Ausbreitung brannte und bereits die Wohnung im Erdgeschoss und einen angebauten Schuppen stark in Mitleidenschaft gezogen hatte. Auch drohte das Feuer auf die Wohnung im ersten Obergeschoss überzugreifen. Der Brandrauch verteilte sich bereits im gesamten Haus. Die Bewohner verließen beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte aufgrund der Rauchausbreitung fluchtartig das Haus und konnten sich alle von selbst in Sicherheit bringen. Mit einem Löschrohr wurde der Brand rasch abgelöscht und die weitere Ausbreitung der Flammen so wirksam verhindert. Mehrere Trupps unter umluftunabhängigem Atemschutz durchsuchten alle Wohnungen des Gebäudes. Dabei konnte noch ein Hamster gerettet werden. Drei der fünf Wohneinheiten sind trotz des schnellen Löscherfolges allerdings aktuell nicht bewohnbar.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 3 wurden aufgrund der durch den Brand gefährdeten Menschen noch Kräfte weitere Feuerwachen nachalarmiert. Der Rettungsdienst war an diesem Einsatz mit zwei Rettungswägen, einen Notarzt und dem Einsatzleiter Rettungsdienst beteiligt, musste aber glücklicherweise nicht aktiv ins Geschehen eingreifen. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Johannisstraße zwischen Innerer Hallerstraße und Frauenholzstraße für den stadtauswärts führenden Verkehr gesperrt. Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Schaden können derzeit nicht gemacht werden. [TR/TS]

Original-Content von: Feuerwehr Nürnberg, übermittelt durch news aktuell