Feuerwehr Nürnberg: Kleinbrand in Schule sorgt für umfangreiche Belüftungsmaßnahmen

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag, den 2. April 2025, gegen Mittag alarmierte die Integrierte Leitstelle Nürnberg die Feuerwachen 1 und 4 zu einem Brand in einer Schule an der Rothenburger Straße.

Die automatische Brandmeldeanlage hatte Rauch in einem Raum detektiert und umgehend Alarm ausgelöst. Ihr schnelles Ansprechen verhinderte eine unkontrollierte Brandausbreitung.

Beim Eintreffen nahm der Hausmeister die Feuerwehr in Empfang und bestätigte eine Rauchentwicklung in einem Raum. Das Schulpersonal reagierte äußerst umsichtig und hatte die rund 500 anwesenden Personen bereits vollständig aus dem Gebäude zu den vorbestimmten Sammelplätzen geführt.

Die Feuerwehr verschaffte sich rasch Zugang zum betroffenen Bereich und leitete die Brandbekämpfung über einen benachbarten Treppenraum ein. Parallel wurden die angrenzenden Türen geschlossen und kontrolliert, ob alle Brandschutztüren verschlossen waren, um den Rauch auf den betroffenen Abschnitt zu begrenzen. Gleichzeitig erkundeten Einsatzkräfte mit einer Drehleiter das Gebäude von außen und überprüften die darüber- und darunterliegenden Geschosse auf eine weitere Rauchausbreitung.

Um den verrauchten Bereich zu entrauchen, setzten die Feuerwehrkräfte vier Hochleistungslüfter ein und führten eine taktische Ventilation durch - ein koordiniertes Öffnen und Schließen von Fenstern, Türen und Dachluken, um den Rauch gezielt nach außen zu leiten. Diese Maßnahme erwies sich als wirksam: Nach etwa einer Stunde war der betroffene Bereich rauchfrei, und die Einsatzstelle konnte dem Hausmeister übergeben werden.

Neben den Kräften der beiden Feuerwachen 1 und 4 waren auch der Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Dank des besonnenen und gut geschulten Verhaltens des Schulpersonals blieb es bei einem Sachschaden - Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr Nürnberg betont die Bedeutung regelmäßiger Brandschutzunterweisungen und Räumungsübungen. Solche Vorkehrungen tragen entscheidend dazu bei, in Notfällen schnell und richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetpräsenz. (DK|HD)

