Heiße Asche sorgte am Mittwoch für einen Brand in Biberach.

Um 12.20 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in die Hühnerfeldstraße aus. Dort entzündete sich heiße Asche in einem Eimer. Den stellte der Eigentümer zuvor auf die Terrasse seines Wohnhauses, nachdem er den Kamin gereinigt hatte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und dadurch größere Schäden verhindern. Der Sachschaden an Hauswand, Markise sowie einem Fenster wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Biberach war mit sieben Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.

