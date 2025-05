Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall - Zwei Personen verletzt

Vlotho (ots)

(hd) Am Donnerstag (22.05.2025) ereignete sich in Vlotho ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 20:30 Uhr mit seinem Mercedes die Herforder Straße, aus Richtung Herford kommend, in Richtung Uffeln. Er beabsichtigte, nach rechts in die Neue Landstraße abzubiegen und reduzierte daher seine Fahrgeschwindigkeit. Der 54-jährige Fahrer eines nachfolgenden Renault Kangoo erkannte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den Zusammenprall wurden der Renault-Fahrer und eine in dem Mercedes befindliche Beifahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurden an der Unfallstelle rettungsdienstlich versorgt. Die an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 6500,- Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten eingesetzte Polizeibeamte fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Da sich der Fahrzeugführer gegenüber den anderen Unfallbeteiligten und den Polizeibeamten zunehmend aggressiv verhielt und ein körperlicher Übergriff zu befürchten waren, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden.

