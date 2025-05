Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Nachtrag zur Meldung vom 16.05.2025: Radfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Rödinghausen (ots)

(jd) Bei einem Verkehrsunfall ist am vergangenen Donnerstag (15.5.) ein Radfahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 20.07 Uhr auf der Bruchstraße. Der am Unfall beteiligte Fahrer eines silbernen VW setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford handelt es sich bei dem VW um ein Modell aus der Reihe Golf Plus. Auf der Windschutzscheibe befindet sich ein markanter Sonnenaufkleber mit einem darauf abgebildeten Gesicht. Der Fahrer des Fahrzeugs ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und hat einen Bart sowie graue, zum Zopf gebundene Haare. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem silbernen VW Golf Plus machen können werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit dem Verkehrskommissariat der Polizei Herford in Verbindung zu setzen.

