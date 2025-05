Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Räuberischen Diebstahl - Täter stellt sich Kosmetika zusammen

Bünde (ots)

(jd) Gestern (21.5.) bemerkte die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Eschstraße um 11.45 Uhr einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, der diverse kosmetische Produkte aus den Regalen zusammenstellte. Dann öffnete er im Kassenbereich seinen mitgeführten, roten Rucksack und verstaute darin diverse hochpreisige Parfumflakons, ohne diese vorher bezahlt zu haben. Als die Mitarbeiterin den Diebstahl verhindern wollte, ging der etwa 165cm große Mann die Frau mit einem Reizstoff an. Ein weiterer Kunde, der die Situation bemerkte, wollte sich dem Unbekannten vor Verlassen des Geschäfts in den Weg stellen. Auch er wurde daraufhin mit dem Reizstoff angegangen. Der Unbekannte flüchtete mit Parfum im Wert von rund 600 Euro zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden. Er hat blonde Haare und trug zum Tatzeitpunkt eine Cappy, weiße Kleidung und Turnschuhe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell