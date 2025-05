Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter entwendet - Polizei stellt Tatverdächtigen

Löhne (ots)

(jd) Eine 42-jährige Löhnerin stellte am Dienstag (20.5.), gegen 19.00 Uhr das Fehlen ihres E-Scooters fest. Diesen hatte sie zuvor gegen 17.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße abgestellt und mit einem Schloss an einem Fahrradständer befestigt. Nach ihrer Rückkehr war das Schloss zwar noch vor Ort, von dem Scooter fehlte jedoch jede Spur und die Frau erstattete Anzeige. Im Bereich der Alten Bünder Straße stellten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford den entwendeten E-Scooter gestern gegen 14.45 Uhr fest. Dieser wurde von einem 19-jährigen Löhner entlang der Straße geschoben. Der 19-Jährige gab gegenüber den Beamten an, den E-Scooter im Laufe des Tages gekauft zu haben. Der E-Scooter wurde sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen, die weitere Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell