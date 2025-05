Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Weidezaun beschädigt - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Bünde (ots)

(jd) Am Montag (19.5.) stellte ein Mann aus Hüllhorst gegen 16.00 Uhr fest, dass ein Weidezaun, der sein Grundstück an der Carl-Severing-Straße umgibt, massive Beschädigungen aufwies. Auf dem Acker rund um den Zaun lagen zudem diverse Trümmerteile. Der Hüllhorster verständigte die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort nicht nur Fahrzeugteile rund um den Weidezaun fest, sondern stellten dort auch ein Kennzeichen sicher. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Ermittlungen an der Halteranschrift des Fahrzeugs fuhr ein 21-jähriger Bünder mit seinem Mercedes auf der Carl-Severing-Straße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam in Folge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun, ehe der Mercedes auf einem Erdwall zum Stehen kam. Der 21-Jährige manövrierte den Mercedes aus der Weide und fuhr dann in Richtung Bielefelder Straße. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam er nicht nach. Da der Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt, muss er sich neben dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Sachschaden liegt bei rund 5.500 Euro.

