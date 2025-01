Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Herford (ots)

(jd) Eine 63-jährige Herforderin fuhr am Dienstag (21.11.), um 11.55 Uhr mit ihrem VW auf der Elverdisser Straße in Richtung Werler Straße. Plötzlich und unvermittelt fuhr ein bisher Unbekannter von einem Parkplatz auf die Elverdisser Straße, stieß in den VW und fuhr dann in Richtung Bielefeld davon. Ein Zeuge gab gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten an, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeugführer um einen etwa 70-jährigen Mann handelt, der einen silbernen oder grauen Kombi, mutmaßlich ein Renault Megane, fuhr. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet den bisher unbekannten, am Unfall beteiligten Fahrzeugführer oder weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden an dem VW liegt im vierstelligen Bereich.

