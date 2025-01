Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Zwei Frauen verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Am Mittwoch (22.1.) ereignete sich um 8.25 Uhr auf der Mindener Straße ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Frau aus dem Kalletal fuhr mit ihrem Seat in Richtung Minden. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Am Sichtepöhl musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, da eine vor ihr fahrende, 48-jährige Frau aus Petershagen mit ihrem Audi abbiegen wollte. Hinter dem Seat befand sich eine 23-jährige Vlothoerin mit ihrem Opel, der es nicht gelang, ihr Auto rechtzeitig abzubremsen. Der Opel fuhr auf den Audi auf, der wiederum in den Seat geschoben wurde. Die 34-Jährige wurde durch die Besetzung eines hinzugerufenen Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt, die 48-Jährige musste mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

