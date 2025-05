Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Audi beschädigt weiteres Fahrzeug - Geschädigter oder Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(jd) Ein 75-jähriger Bünder verständigte am Mittwoch (21.5.) die Polizei, nachdem sich auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße ein Unfall ereignet hat: Der Mann wollte seinen Audi in einer Parklücke parken, als er gegen einen unmittelbar danebenstehenden Bulli stieß. Der 75-Jährige ging zunächst in den Einkaufsmarkt und stellte dann bei seiner Rückkehr zu den Autos fest, dass der Geschädigte den Parkplatz bereits verlassen hatte. Schäden an dem Audi, die sich im Bereich der vorderen rechten Stoßstange und des Kotflügels befinden, deuten darauf hin, dass entsprechende Schäden auch an dem Fahrzeug des bisher Unbekannten zu finden sind. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können oder den Geschädigten, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Sachschaden an dem Audi des Bünders liegt im dreistelligen Bereich.

