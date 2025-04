Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hörsum- Brand eines Hochsitzes

Hildesheim (ots)

HÖRSUM (cmü). Am Karfreitag stellte ein Zeuge fest, dass ein jagdlicher Hochsitz im Wald, in unmittelbarer Nähe von Hörsum, vollständig ausgebrannt war. Zur Feststellungzeit war das Feuer bereits erloschen, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Der Jagdberechtigte wurde informiert und dieser verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Zeitraum vom 16.04.2025 10:00 Uhr bis zum 18.04.2025 12:15 Uhr verdächtige Feststellungen im Hörsumer Wald gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

