Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eyershausen- Diebstahl von Hühnern

Hildesheim (ots)

EYERSHAUSEN (cmü). In der Zeit vom 17.04.2025 17:00 Uhr bis zum 18.04.2025 08:30 Uhr wurden aus einem Hühnerstall in der Nähe von Eyershausen eine höhere zweistellige Zahl von Hühnern entwendet. Aufgrund der hohen Anzahl der Tiere ist davon auszugehen, dass der Stall mit einem Fahrzeug angefahren wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

