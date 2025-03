Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Erfolgreiche Schwerpunkteinsätze von Kreispolizeibehörde, Bundespolizei und Ordnungsamt der Stadt Siegen: Mehr als 60 Personenkontrollen im Stadtgebiet #polsiwi

Siegen (ots)

Am Freitag (28.03.2025) und Samstag (29.03.2025) haben erneut gemeinsame Schwerpunkteinsätze der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, der Bundespolizei und des Ordnungsamtes der Stadt Siegen stattgefunden.

Insgesamt wurden Freitag und Samstag zwischen 16:00 Uhr und 24:00 Uhr mehr als 60 Personen kontrolliert und rund 10 Platzverweise ausgesprochen. Die jeweiligen Abfragen in polizeilichen Informationssystemen förderten zwei Treffer zu Tage. Am Freitag stellten die Beamten fest, dass gegen einen der Kontrollierten ein Haftbefehl bestand. Beamte brachten ihn daher zur Polizeiwache nach Siegen. Dort konnte er seinen Haftbefehl bezahlen und die Wache anschließend wieder verlassen. Einen weiteren Fahndungstreffer landeten die Polizisten am Samstag bei der Überprüfung eines 21-Jährigen. Es besteht der Verdacht, dass dieser sich illegal in Deutschland aufhält. Die Ordnungshüter nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn ebenfalls zur Polizeiwache nach Siegen.

Am Freitag fielen den eingesetzten Beamten gegen 23:00 Uhr zudem drei Männer im Bereich der Sandstraße auf. Diese gingen weiter in Richtung Juliusstraße. Die Polizisten sprachen die Männer an und kontrollierten Sie. Im Rahmen der Kontrolle konnten in unmittelbarer Nähe frische Farbschmierereien festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der Personen und der mitgeführten Gegenstände wurden bei zwei Männern verschiedene Eddings und Kameras aufgefunden und sichergestellt. Die Ordnungshüter brachten die beiden Männer zur Polizeiwache nach Weidenau. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie von dort wieder entlassen. Die Kripo ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Am Samstag kontrollierten die Beamten gegen 19:10 Uhr eine 34-Jährige am ZOB in Siegen. Bei der Kontrolle fanden sie Betäubungsmittel. Gegen die Dame ermittelt nun das Siegener Kriminalkommissariat. Die Beamten stellten die Drogen sicher.

