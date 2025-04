Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Personen entzünden das Osterfeuer in Hönnersum vorzeitig

Hildesheim (ots)

Hönnersum, Heinrich-Aue-Straße (bei) - Am 18. April, gegen 03:00 Uhr, entzünden unbekannte Personen eine große Anhäufung Holz, welche ursprünglich für das Osterfeuer in Hönnersum am kommenden Wochenende vorgesehen war. Das Feuer wurde durch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Harsum gelöscht. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel. 05066 / 985-0

