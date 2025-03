Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Raubtat in Schwarzenbek - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots)

03.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.02.2025 - Schwarzenbek

Am 28.02.2025 gegen 10:00 Uhr kam es zu einer Raubtat in der "Schefestraße". Nach derzeitigem Erkenntnisstand führte eine 79-jährige Schwarzenbekerin ihren Hund aus. Auf ihrer Gassie-Gehrunde näherte sich ihr ein Mann, welcher sie in ein Gespräch verwickelt und dann versucht habe, ihr den Malteser wegzunehmen. Dabei ging er gewaltsam mit Tritten und Schlägen gegen die ältere Dame vor. Als umstehende Passanten der am Boden liegenden Frau zur Hilfe eilten, ließ der Tatverdächtige von Hund und Halterin ab und floh. Die 79-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Personenbeschreibung:

Der etwa Anfang / Mitte 20 Jahre alte Mann sei ca. 170 cm groß und habe einen braun-beige gesteppten Parka und eine dunkle Hose getragen.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Haben sie die Tat beobachtet und / oder verdächtige Personen zur Tatzeit festgestellt. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04152 80030 oder der E-Mail geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell