POL-RZ: Verkehrsunfallflucht in Hoisdorf - Zeugenaufruf

Ratzeburg (ots) - 27.02.2025 | Kreis Stormarn | 27.02.205 - A1 Todendorf Am 27.02.2025 kam es gegen 08:10 Uhr auf der Bundesautobahn 1 zu einer Trunkenheitsfahrt. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr ein 44-jähriger aus Vechta mit einem Lkw die A 1, aus Hamburg kommend, in Fahrtrichtung Lübeck. Einer Zeugin sei das auffällig in Schlangenlinien geführte Fahrzeug aufgefallen, weshalb sie die Polizei informierte. Der ...

