POL-PDLD: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Annweiler (ots) - In der Nacht von Freitag (19.07.2024) auf Samstag (20.07.2024) wurde ein Snackautomat in der Landauer Straße in Annweiler umgeworfen und dadurch beschädigt. Snacks wurden nicht entwendet, jedoch entstand an dem Gerät durch das Umwerfen ein Totalschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an ...

mehr