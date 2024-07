POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots) - Am 18.07.2024, gegen 22:30 Uhr, geriet in einer Garage in der Viermorgenstraße ein Lithium-Ionen-Akku beim Ladevorgang in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2031 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

