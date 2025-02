LPI-NDH: Betrunkener am Kinderspielplatz in Heiligenstadt

Mühlhausen (ots) - Ein 40-jährige, aus der Ukraine stammende Radfahrerin, wurde am 23.02.25 gegen 4 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen kontrolliert. Mit 2,32 Promille war sie so erheblich alkoholisisert, dass sie nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu fahren. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und muss sich strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

