LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Vogtei (ots) - Am Samstag, 22.02.2025, befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Eichsfeldkreis die L1016 von Langula in Richtung Mühlhausen. Gegen 11:45 Uhr kam er mit seinem Pkw Audi aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion ...

