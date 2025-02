Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Vogtei (ots)

Am Samstag, 22.02.2025, befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Eichsfeldkreis die L1016 von Langula in Richtung Mühlhausen. Gegen 11:45 Uhr kam er mit seinem Pkw Audi aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

