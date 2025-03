POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 41-Jährigen aus Pasewalk eingestellt

Pasewalk (ots) - Am 17.03.2025 gegen 17:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in 17309 Belling gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Die 80-jährige deutsche Bewohnerin des Wohnhauses hatte den Ofen des ...

mehr