Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Einfamilienhaus in 17309 Belling

Pasewalk (ots)

Am 17.03.2025 gegen 17:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße in 17309 Belling gemeldet. Umgehend wurden Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Die 80-jährige deutsche Bewohnerin des Wohnhauses hatte den Ofen des Wohnhauses mit Sträuchern befeuert. Dabei ist ein Teil der bereits brennenden Sträucher wieder aus dem Ofen gefallen und hatte Teile des Zimmers in Brand gesetzt. Hierbei kam es auch sofort zu einer starken Rauchentwicklung . Die Bewohnerin brachte sich sofort in Sicherheit. Ein Übergreifen des Feuers auf das gesamten Wohnhaus konnte durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jatznick, Blumenhagen, Belling und Pasewalk verhindert werden. Diese befanden sich mit 11 Fahrzeugen und 57 Kameraden im Einsatz. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, konnte die Bewohnerin in ihr Haus zurückkehren. Sie zog sich bei dem Feuer nur eine leichte Rauchgasvergiftung. Diese konnte vor Ort durch einen Rettungswagen ambulant behandelt werden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Während der Löscharbeiten musste die B 109 komplett gesperrt werden.

