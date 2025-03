Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vollsperrung der B 96 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Insel Rügen

PHR Bergen (ots)

Am 15.03.2025 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B96 (Ortsumgehung Bergen) auf Höhe der Esso Tankstelle ein Verkehrsunfall, bei dem der 64-jährige deutsche Fahrer eines Opel Corsa leichtverletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ der Fahrzeugführer das Tankstellengelände in Fahrtrichtung Sassnitz und verlor dann aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der weiteren Folge kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und anschließend im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bergen aus dem PKW befreit werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Er musste durch ein Abschleppdienst geborgen werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die B96 im Bereich der Unfallstelle zeitweise vollgesperrt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle

