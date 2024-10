Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger am Donnerstag, 10. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg in der Hafenstraße in Bremerhaven-Mitte.

Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der Mann gegen 9.25 Uhr einen Zebrastreifen an der Hafenstraße in Richtung Deichstraße. Eine 27-jährige Autofahrerin, war auf der Grimsbystraße unterwegs und erfasste den Mann, als sie in die Hafenstraße abbog. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Es entstand kein Sachschaden am Fahrzeug.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell