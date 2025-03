POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B192 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Grimmen (ots) - Am 14.03.2025 gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen informiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer in einer Wohnung im 1. OG des Mehrfamilienhauses in der Schulstraße aus. Die Mieter des Mehrfamilienhauses wurden durch die Polizei und die Feuerwehr evakuiert. Durch die Einsatzkräfte der ...

