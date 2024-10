Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen

Körle

Wabern - Geldkassetten an Verkaufsständen aufgebrochen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.10.2024:

Melsungen / Körle / Wabern

Geldkassetten an Verkaufsständen aufgebrochen

Tatzeit: Samstag, 26.10.2024, 19:30 Uhr bis Montag, 28.10.2024, 08:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen die Geldkassetten mehrerer Kürbis-Verkaufsstände in Melsungen, Körle und Wabern auf.

Betroffen waren ein Kürbis-Verkaufsstand in der Gemarkung Wabern zwischen Harle und Rhünda an B 253 sowie zwei weitere an der Fritzlarer Straße auf einem Tankstellengelände und an der Kasseler Straße im Bereich eines Cafés in Melsungen. Auch in Körle-Wagenfurth an der Unteren Fuldatalstraße wurde ein Verkaufsstand durch die unbekannten Täter angegangen.

Bei allen Vorfällen wurde die frei zugängliche, aber gesicherte Geldkassette mittels eines unbekannten Gegenstandes aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entnommen.

Die Höhe des insgesamt gestohlenen Bargeldes beläuft sich so auf knapp 200,- EUR.

In diesem Zusammenhang können zwei unbekannte Täterbeschreibungen angegeben werden:

1. UT: männlich, 20 bis 30 Jahre, blonde Haare, leichter Kinnbart, zweifarbige Winterjacke.

2. UT: weiblich, 20 bis 30 Jahre, sichtbar blondierte Haare, zweifarbige Winterjacke.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

