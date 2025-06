Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 34-Jähriger von unbekannten Tätern abgefangen und zusammengeschlagen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Ein 34-jähriger Mann ist am Dienstag, 10.06.2025, von unbekannten Tätern im Bereich des Mühlenberger Marktes angegriffen und schwer verletzt worden. Da die Tat tagsüber stattfand, kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Vorfall von mehreren Zeugen beobachtet wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats Hannover-Ricklingen ereigneten sich am Dienstag, 10.06.2025, zwischen 18:00 und 19:00 Uhr mehrere gewalttätige Vorfälle im Bereich des Mühlenberger Markts. Ein 34-jähriger Mann geriet zunächst im Umfeld eines Friseursalons an der Ecke Goerdelerstraße mit bislang unbekannten Personen in Streitigkeiten. Kurz darauf folgte eine weitere Auseinandersetzung an einem nahegelegenen Dönerladen, bei der Beleidigungen ausgesprochen und der Mann leicht verletzt wurde.

Im weiteren Verlauf bewegte sich der 34-Jährige in Richtung Minigolfanlage bzw. Parkplatz der IGS Mühlenberg und von dort über Feldwege in Richtung Empelde. Als Fortgang der bisherigen Auseinandersetzung kam es in diesem Bereich vermutlich erneut zu körperlichen Übergriffen.

Der 34-Jährige musste am Folgetag notoperiert werden. Ob die Verletzungen vom Vortag zum medizinischen Eingriff führten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3015 zu melden. /nash, pk

