POL-W: SG Große Kontrollaktion an der Straße Landwehr

Wuppertal (ots) - Am 08.04.2025, zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr, kam es an der Hatzfelder Straße zu einem Raubdelikt. Drei Jungen (11 und zweimal 15) hielten sich in einem stillgelegten Gebäude an der Hatzfelder Straße auf, als zwei unbekannte Jugendliche das Gespräch mit ihnen suchten. Währenddessen zogen beide Unbekannten ein Messer, bedrohten die Jungen und forderten Wertgegenstände. Nachdem sie diese erhalten ...

