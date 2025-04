Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt Mann nach schwerem Raub fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (08.04.2025, 19:45 Uhr) überfiel ein 22-Jähriger mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffen-Attrappe einen Kiosk an der Nützenberger Straße in Wuppertal. Der 22-Jährige betrat den Verkaufsraum des Ladenlokals und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe-Attrappe den 54-jährigen Inhaber zur Herausgabe von Bargeld auf. Der Tatverdächtige schubste den Geschädigten in Richtung Kasse. Dabei kam es zu einer Rangelei zwischen den beiden Männern, die sich auf die Nützenberger Straße verlagerte. Bei der Auseinandersetzung verlor der Angreifer die Schusswaffen-Attrappe und zog stattdessen ein Messer, welches jedoch ebenfalls zu Boden fiel. Durch Hilferufe des Kioskinhabers wurde ein Nachbar auf die Situation aufmerksam und verständigte umgehend den Notruf der Polizei. Dem 54-jährigen Geschädigten gelang es, den 22-Jährigen zu umklammern und bis zum Eintreffen der Polizei zu fixieren. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest. Die täuschend echt aussehende Schusswaffen-Attrappe und das Messer wurden vor Ort sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am 09.04.2025 dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete antragsgemäß die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Für den Fall einer Verurteilung droht dem Tatverdächtigen eine empfindliche Freiheitsstrafe.

