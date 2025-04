Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugenaufruf - Raub in Barmen

Wuppertal (ots)

Am 08.04.2025, zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr, kam es an der Hatzfelder Straße zu einem Raubdelikt. Drei Jungen (11 und zweimal 15) hielten sich in einem stillgelegten Gebäude an der Hatzfelder Straße auf, als zwei unbekannte Jugendliche das Gespräch mit ihnen suchten. Währenddessen zogen beide Unbekannten ein Messer, bedrohten die Jungen und forderten Wertgegenstände. Nachdem sie diese erhalten hatten, flohen die Täter in unbekannte Richtung. Die Tatverdächtigen werden als circa 16 Jahre alt beschrieben. Der eine ist etwa 1,60m groß und hat schwarze, gelockte Haare. Der zweite Täter ist circa 1,80m groß und hat hellbraune Haare. Zur Tatzeit trugen beide eine blaue Jeans, eine schwarze Lederjacke und schwarze Sneaker. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden.

