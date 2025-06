Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 20.06.2025, 12 Uhr bis Sonntag, 22.06.2025, 12 Uhr

Buchholz in der Nordheide (ots)

Taschendiebstahl aus Pkw

Unbekannter Täter / unbekannte Täterin entwendet die Handtasche vom Beifahrersitz eines unverschlossenen Pkw, während die Geschädigte nach dem Einkauf beim örtlichen Discounter ihren Einkaufswagen kurzzeitig wegbringt.

Buchholz - Werkzeugdiebstahl aus Pkw

Unbekannter Täter / unbekannte Täterin zerstört die Seitenscheibe des Firmentransporters auf gewaltsame Weise, klettert hindurch und entwendet diverses Werkzeug. In einem weiteren Fall wird die Heckscheibe auf unbekannte Weise gewaltsam beschädigt, sodass Werkzeug aus dem Fahrzeuginneren entwendet werden kann.

Tostedt - Brandermittlung

Die Koniferen des Geschädigten geraten aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Die Feuerwehren Tostedt und Todtglüsingen können den Brand vor Ort löschen. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Jesteburg - Diebstahl aus Seniorenheim

Unbekannter Täter / unbekannte Täterin verschafft sich Zutritt zum Zimmer der Seniorin und entwendet Bargeld sowie Schmuck. Es wird günstiger Modeschmuck hinterlassen, sodass der Diebstahl vorerst nicht auffällt.

Buchholz - Einbruch in Keller

Unbekannter Täter / unbekannte Täterin verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einer Kellerparzelle. Hieraus werden Spielzeug, Werkzeug, Getränke und ein Fahrrad entwendet.

Seevetal - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin eines Mini Coopers befuhr am Mittag des 21.06.25 in Seevetal die Straße Grüner Damm in Richtung Rehmendamm. Im Einmündungsbereich bog die 18-Jährige in Richtung Meckelfeld ab. Hierbei übersah sie die Vorfahrt eines 75-jährigen Mercedes-Fahrers. Der Mercedes schleuderte infolge der Kollision in den Graben. Dem 75-jährigen Fahrer gelang es sich unverletzt aus seinem verunfallten Pkw zu befreien. Die unter Schock stehende Fahrerin des Minis kam vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt über 50.000EUR.

Maschen - Schlägerei

Am 21.06.25, gegen 21.00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Maschen auf Höhe des Rangierbahnhofs zu einem Streit zwischen einer männlichen, stark alkoholisierten Person und mehreren Heranwachsenden. Der Streit gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung, wobei auch ein Fahrradschloss und eine Glasflasche gegeneinander eingesetzt wurden. Mindestens drei der insgesamt 5 beteiligten Personen erlitten leichte Verletzungen. Bei Eintreffen der Polizei war die Schlägerei noch im Gange. Mehrere Zeugen waren bemüht, die Kontrahenten zu trennen. Der stark alkoholisierte 38-Jährige verhielt sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten weiterhin verbal aggressiv und musste aufgrund seines Verhaltens dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Winsen (Luhe) - CSD

Der diesjährige CSD verlief ohne nennenswerte Vorkommnisse. Die Menschen genossen bei bestem Wetter die ausgelassene Stimmung in der Innenstadt.

Winsen (Luhe) - Verletzung des Intimbereiches durch Bildaufnahmen Winsen Ein bislang unbekannter Täter filmt bei Rossmann in der Marktstraße unter den Rock des weiblichen Opfers. Videoaufzeichnungen wurden sichergestellt.

Tespe - Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in der Elbuferstraße in Tespe zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein Mann sprühte dem männlichen Opfer Tierabwehrspray ins Gesicht, anschließend schlug er auf ihn ein. Der Mann flüchtete mit zwei weiteren Personen in seinem Pkw. Dieses konnte im Nahbereich festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden diverse Drogen (Kokain und Amphetamine) gefunden und beschlagnahmt. Der Fahrer des Pkw räumt ein, unter Einfluss von Drogen seinen PKW geführt zu haben

Dibbersen - Alkoholfahrt beendet: Polizei stoppt Autofahrer mit über zwei Promille In der Nacht von Freitag auf Samstag wird durch die Kollegen der Autobahnpolizei Maschen ein Autofahrer kontrolliert, nachdem er durch unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,07 Promille. Die Weiterfahrt wird dem Fahrer untersagt, eine Blutprobe durchgeführt. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

