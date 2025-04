Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert gegen Pkw gefahren

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 2.4.2025, 8.00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem Betriebsgelände auf der Kruppstraße in Ahlen. Ein 55-Jähriger fuhr beim Ausparken mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw und eine Hecke. Anschließend flüchtete der Harsewinkler vom Firmengelände. Polizisten stellten den Mann während der Fahndung auf der Daimlerstraße fest. Der 55-Jährige missachtete die Anhalteaufforderung der Beamten und fuhr auf den Parkplatz zur Langst ab. Dort hinderten sie den Mann an der Weiterfahrt. Bei der Kontrolle führte der Autofahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser lag deutlich über dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, so dass dem 55-Jährige eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des Harsewinklers sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Weil der Mann uneinsichtig war, stellten die Polizisten ebenfalls den Autoschlüssel zur Verhinderung einer weiteren Fahrt sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell