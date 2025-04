Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer flüchtete vor Polizei

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 1.4.2025, 16.05 Uhr stellten Polizisten einen Autofahrer auf der Gemmericher Straße in Ahlen fest, der mit dem Pkw vor einer roten Ampel wartete. Da den Beamten bekannt war, dass der 23-Jährige keinen Führerschein besitzt, wollten sie ihn kontrollieren. Sie näherten sich von hinten an den Pkw des Ahleners an. Als ein Polizist dem Mann signalisieren wollte, dass er kontrolliert werden sollte, scherte er aus der wartenden Fahrzeugschlange aus. Dabei fuhr er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und bog trotz Rotlichts auf die Straße Am Röteringshof ab. Im weiteren Verlauf flüchtete der Ahlener mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Dolberger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ein Lkw-Fahrer meldete sich bei der Polizei und gab an, dass der 23-Jährige ihn bei seiner Flucht überholt habe. Dabei seien ein Rollstuhlfahrer, ein E-Scooterfahrer sowie zwei Fußgänger gefährdet worden. Gegen den Autofahrer und die Halterin wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die bei der Flucht des Ahleners mit seinem schwarzen Audi gefährdet wurden, melden sich bitte bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0.

