Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Diebstahl - Eine Stunde nach Entlassung aus dem Gewahrsam! Untersuchungshaft

Warendorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Kreispolizeibehörde Warendorf.

Jeden Tag sind unsere Kolleginnen und Kollegen im Einsatz für Sie und Ihre Sicherheit. Und immer wieder passieren Situationen, die zwar nicht neu sind, über die aber auch wir manchmal einfach nur den Kopf schütteln müssen.

So passiert in diesen Tagen: Wie bereits berichtet, ist am Montag (31.03.2025) ein 33-jähriger Hammer unter Drogeneinfluss auf einem gestohlenen E-Scooter in Ahlen unterwegs gewesen und von der Polizei gestellt worden.

https://warendorf.polizei.nrw/presse/ahlen-zwei-fahrten-unter-drogeneinfluss-festgestellt-ein-gestohlener-e-scooter-sichergestellt

Der Mann war bereits einige Tage vorher polizeilich aufgefallen, weil er nach einem Ladendiebstahl gestellt wurde. Während einer erkennungsdienstlichen Behandlung und dem Weg ins Polizeigewahrsam, wurde der Leitstelle ein weiterer Diebstahl gemeldet, diesmal aus einem Lkw - diese Tat konnte dem 33-Jährigen zugeordnet werden. Soweit ein alltäglicher Erfolg. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, ist der Mann nach allen polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen worden.

Eine Stunde später - also eine Stunde nach Entlassung - sah eine Polizistin in ihrer Freizeit eben genau diesen Mann wieder in Ahlen und zwar auf einem E-Scooter. Die Beamtin erkannte den Mann aus vorherigen Einsätzen und informierte die Kollegen. Diese kontrollierten den Hammer auf seinem E-Scooter. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass eben dieser E-Scooter bereits morgens (31.03.) in der Ahlener Innenstadt gestohlen worden war. Außerdem trug er zwei Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft, an denen noch die Etiketten hingen - auch diese beiden Jacken waren kurz vorher gestohlen worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Hammer diesmal dem Amtsgericht Ahlen vorgeführt - von hier aus ging es direkt in Untersuchungshaft.

Sechs Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss sind eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell