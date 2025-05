Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung PK Salzgitter-Bad 02.05.2025, 09:00 Uhr - 03.05.2025, 09:00 Uhr

Ein Dokument

Salzgitter-Bad (ots)

Störungen des ansonsten friedlichen Verlaufs der Altstadtkirmes Zeit: 02.05.2025, 20:30 Uhr - 02.05.2025, 22:45 Uhr Ort: 38259 Salzgitter, OT Salzgitter-Bad, Liebenhaller Straße / Marktplatz Hergang: Um 20:30 Uhr beleidigte ein alkoholisierter 25-jähriger Mann auf dem Marktplatz fortwährend einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und änderte sein Verhalten auch nicht, nachdem Polizeibeamte vor Ort eingetroffen waren. Einem ihm daraufhin ausgesprochenen Platzverweis leistete er keine Folge und verursachte so seine Ingewahrsamnahme. Um 22:28 Uhr kam es an einem Bierstand in der Liebenhaller Straße zu Streitigkeiten zwischen einer Gruppe alkoholisierter Festbesucher. Einem 49-jähriger Mann musste abermals ein Platzverweis ausgesprochen werden. Auch dieser Mann kam dem Platzverweis nicht nach und wurde zur Durchsetzung des Platzverweises ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Dabei musste ihm Stahlhandfesseln angelegt werden. Beide Männer blieben bis zum Ende der Veranstaltung im Polizeigewahrsam und wurden dann wieder entlassen. Die Ingewahrsamnahme des zweiten Mannes wurde durch eine alkoholisierte 40-jährige Frau massiv gestört. Als ihr daraufhin ein Platzverweis ausgesprochen und sie von Polizeibeamten vom unmittelbaren Ort der Ingewahrsamnahme des Mannes gedrängt wurde, attackierte sie unvermittelt die einschreitenden Beamten. Zur Verhinderung weiterer Angriffe mussten der Frau ebenfalls Stahlhandfesseln angelegt werden. Danach wurde auch sie vom Veranstaltungsgelände entfernt und später wieder entlassen. Gegen alle drei Personen wurden Straf-und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei der Ingewahrsamnahme der Frau wurden die Frau und ein 29-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell