POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 3. Mai 2025

Wolfenbüttel, Körperverletzung

Donnerstag, 01.05.2025, gegen 16:00h

Am Donnerstag kam es im Stadtbad Okeraue in Wolfenbüttel zu einem körperlichen Angriff von einem Badegast auf die Badeaufsicht. Hierbei schlug der Täter mit der Hand mehrere Male gegen den Körper der Badeaufsicht. Vorausgegangen waren Streitigkeiten bezüglich des Verhaltensregeln, welche erst durch das Einschreiten der Polizei geschlichtet werden konnten. Die Badeaufsicht wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schöppenstedt, Diebstahl

Freitag, 02.05.2025, 00:00h

Anlässlich der Maifeierlichkeiten besuchte die Geschädigte von Donnerstag auf Freitag eine entsprechende Festivität in Schöppenstedt. Hierbei führte sie einen Tragekorb mit sich, in welchem sich auch das Mobiltelefon der Geschädigten befand. Beim Verlassen musste die Geschädigte feststellen, dass dieses von unbekannten Person entwendet wurde. Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nunmehr wegen eines Diebstahlsdeliktes und bittet Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu der unbekannten Täterschaft haben, um Mitteilung unter der 05331 933 0.

Gardessen, Trunkenheit im Verkehr

Freitag, 02.05.2025, 20:40h

Am gestrigen Freitagabend befuhr ein 71-Jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug die Kreisstraße 637 in Richtung Gardessen. Hier wurde er durch örtliche Polizeikräfte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Eine weitergehende Überprüfung der Fahrtauglichkeit ergab bei dem Verkehrsteilnehmer einen Atemalkoholwert von 1,46 Promille. In diesem Kontext wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein sichergestellt sowie eine Blutentnahme bei der nunmehr Beschuldigten durchgeführt.

